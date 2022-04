AC Monza-Bréscia: duelo de candidatos à subida em Itália

CÓD 220 AC Monza 2.05 Empate 3.05 Bréscia 3.15

Duelo de equipas que lutam diretamente pela subida de divisão à Serie A, com um embate entre o segundo e o quatro colocados. AC Monza e Bréscia estão também separados por 2 pontos, pelo que este duelo pode efetivamente provocar uma mudança de situação na tabela quando faltam disputar somente quatro partidas.Vindo de duas vitórias seguidas, o Monza tem um registo recente positivo, com somente duas derrotas nos últimos dez encontros. Em seis dos últimos sete o Monza foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao Bréscia, vem de seis partidas seguidas sem perder e três duelos sem sofrer golo. Em quatro dos últimos cinco encontros foi também a primeira equipa a marcar.No que ao confronto direto diz respeito, até agora houve três duelos a reportar, com duas vitórias do Monza e uma do Bréscia no registo. Irá a conta ficar empatada depois desta partida?