AC Monza-Pisa: em busca de uma última vaga na Serie A na próxima época

AC Monza e Pisa defrontam-se, esta quinta-feira, a partir das 19:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão da final do playoff de acesso à Serie A (principal escalão italiano de futebol), num encontro que colocará frente a frente as equipas que terminaram em 4.º e 3.º, respetivamente, na Serie B da última época.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o AC Monza, onde jogam os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota, registaram três vitórias (Benevento e Brescia - em dois momentos) e duas derrotas (Frosinone e Perugia), enquanto que Pisa somou dois triunfos (Frosinone e Benevento), um empate (Cosenza) e dois desaires (Lecce e Benevento).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade de Pisa, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o AC Monza a não conseguir melhor do que um empate no outro embate realizado durante esse período de tempo.