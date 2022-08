AC Monza-Torino: recém-promovido com visitante perigoso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arranca a Serie A para AC Monza e Torino, duas equipas que se encontram pelas 19h45 no reduto da formação recém promovida ao principal campeonato italiano.Para ambas as equipas este será o segundo jogo oficial da temporada, depois dos triunfos conseguidos na Taça de Itália: o Monza bateu o Frosinone por 3-2; o Torino superou o Palermo por 3-0.Olhando à pré-temporada, o Monza não perdeu nenhum dos seis jogos que disputou, vencendo cinco e empatando outro. No total, a equipa de Monza marcou 20 golos e sofreu apenas 3. Quanto ao Torino, na pré-temporada venceu três e perdeu dois jogos, tendo marcado 7 e sofrido 3.Em termos históricos este será o primeiro jogo de sempre entre estas duas formações.