AC Oulu-FC KTP: duelo da zona inferior da tabela na Finlândia

Duelo da zona inferior da tabela do campeonato finlandês, com o último colocado AC Oulu a receber a visita do penúltimo FC KTP, num encontro da 10.ª ronda no qual ambos os conjuntos tentam um triunfo que permita fugir aos lugares inferiores da tabela.



Com 3 pontos, fruto de uma vitória em nove partidas, o AC Oulu entra em campo com 6 golos marcados e 19 sofridos até ao momento, defrontando nesta partida um KTP que tem 5 pontos, 8 golos marcados e 16 sofridos.



Note-se que o AC Oulu sofreu golos nos últimos 15 jogos que disputou, sendo que nos últimos dez foi também a primeira a sofrer. Quanto ao KTP, leva seis jogos a sofrer e seis jogos sem ganhar.



Quanto ao confronto direto, o AC Oulu leva três duelos seguidos sem perder diante deste oponente. Neste duelo direto, apenas em dois dos últimos nove jogos se viram mais do que 3 golos.

CÓD 151 AC Oulu 1.98 Empate 2.88 FC KTP 3.07