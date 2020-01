Ac. Viseu-CF Canelas 2010: nova surpresa a caminho?

Equipa sensação da Taça de Portugal, já com cinco rondas superadas, o Canelas 2010 procura esta quinta-feira voltar a fazer história na prova rainha, numa eliminatória dos quartos-de-final na qual terá pela frente o Académico de Viseu.



Décimo na Segunda Liga, o conjunto beirão chegou a esta ronda depois de ter afastado Rabo Peixe (1-0), Real (3-1), Feirense (1-0) e Chaves (1-0), procurando nesta partida dar seguimento à fase positiva no campeonato, com três partidas consecutivas sem ser derrotado.



Quanto ao Canelas, décimo na Série B do Campeonato de Portugal (CP), afastou Valadares Gaia (3-1), Ançã (4-0), Valadares Gaia (0-0, pen.), Pedras Salgadas (0-0, pen.) e Sertanense (1-0), tendo como missão um regresso aos triunfos depois de três partidas seguidas sem vencer no CP.

