Ac. Viseu-Desp. Chaves: duelo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal

Académico de Viseu e o Desportivo de Chaves defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, num duelo em que viriatos e flavienses procuram alcançar mais uma fase daquela que é a Prova Rainha do futebol português.



Na presente edição da Taça de Portugal, a equipa de Viseu já eliminou o CD Rabo de Peixe (1-0), o Real (3-1) e o Feirense (1-0), enquanto que o Desportivo de Chaves bateu o Mirandela (1-2), o Boavista (2-1) e o Belenenses SAD (1-0), tendo estado em grande plano na prova até ao momento.



No que toca aos últimos jogos disputados, o Académico Viseu soma três triunfos consecutivos - CD Cova da Piedade, Leixões e Feirense -, tendo perdido os dois jogos anteriores, com Vilafranquense e Estoril. Já o Desp. Chaves não vence há três jogos consecutivos, tendo empatado no último efetuado, com o FC Porto, saído derrotado dos embates com Oliveirense e Farense, e triunfado na visita ao Belenenses SAD e na visita ao Casa Pia.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para quatro empates e uma vitória do Desportivo de Chaves, nos últimos cinco duelos entre ambas.

CÓD 157 Ac. Viseu 2.48 Empate 2.97 Desp. Chaves 2.53