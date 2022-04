Ac. Viseu-FC Porto B: duelo da metade inferior da Liga SABSEG

CÓD 169 Ac. Viseu 2.6 Empate 3.05 FC Porto B 2.5

Duelo da segunda metade da tabela da Liga Sabseg, com um encontro entre Ac. Viseu e FC Porto B, o 14.º e o 12.º colocados respetivamente.Com 38 pontos, os dragões entram em campo vindos de um empate e um desaire, senod que nos últimos dez jogos venceram somente um encontro - empataram quatro e perderam cinco.Em relação aos beirões, que nos últimos dez jogos ganharam por três vezes, entram em campo relativamente motivados, já que nos últimos dois encontros conseguiram duas vitórias - diante do Trofense e o Benfica B. Por outro lado, os de Viseu levam 11 jogos seguidos sempre a sofrer pelo menos um golo, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador final das partidas teve 3 ou mais golos e tentos de ambas as equipas.Em relação ao confronto direto, nota para o facto do Ac. Viseu ter sido a primeira equipa a marcar em sete dos últimos nove embates. Nesse período, refira-se, os beirões venceram cinco jogos e perderam dois, um deles no mais recente, com o desaire por 1-0 no Olival em dezembro.