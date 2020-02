Ac. Viseu-FC Porto: estreantes contra veteranos, quem sai por cima?

Académico de Viseu e FC Porto disputam, esta terça-feira, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, num encontro entre um estreante nestas fases da prova e um emblema que já a conquistou em 16 ocasiões.



Para chegar a esta fase da prova rainha, o Académico de Viseu teve de deixar pelo caminho formações como o CD Rabo de Peixe, o Real, o Feirense, o Desportivo de Chaves e ainda o Canelas 2010, enquanto que os azuis e brancos eliminaram o Coimbrões, o Vitória de Setúbal e o Santa Clara.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Académico de Viseu registou três vitórias (Varzim, Canelas 2010 e FC Penafiel), um empate (Desportivo de Chaves) e uma derrota (Académica de Coimbra), ao passo que o FC Porto somou três triunfos (Guimarães, Gil Vicente e Vitória de Setúbal) e duas derrotas (ambas com o Sp. Braga).



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para um encontro apenas realizado, a 29 de dezembro de 2001, com o FC Porto a golear (0-4) a formação de Viseu.