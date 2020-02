Ac. Viseu-Feirense: beirões podem 'poupar'

Vindo de um sempre moralizador empate diante do FC Porto para a Taça de Portugal, e num encontro que antecede outro duelo diante dos azuis, o Ac. Viseu recebe este sábado a visita do Feirense no Fontelo, numa partida na qual os beirões devem apostar em operar algumas trocas, tanto para colmatar alguma fadiga acumulada, como também para poupar de olho numa possível surpresa no Dragão.



Do lado oposto estará um Feirense a viver uma fase bastante positiva, com seis jogos seguidos sem perder, numa série que contempla três vitórias e três empates, sendo que cinco desses duelos foram disputados já em 2020. Um momento bem positivo dos fogaceiros, no qual conseguiram conquistar 12 dos 27 pontos que têm na tabela (os mesmos que o Ac. Viseu, curiosamente).



A finalizar, de notar que o Ac. Viseu não perde em casa desde 10 de novembro, tendo de lá para cá alcançado cinco vitórias (três delas na Taça de Portugal) e três empates (um deles na Taça). Quanto ao Feirense, enquanto forasteiro não tem um registo particular animador, já que só tem duas vitórias e cinco empates num total de onze encontros.



De notar que este será o terceiro jogo entre estas duas equipas, havendo por agora uma vitória beirã e um empate. Chegará agora um triunfo dos fogaceiros?

CÓD 168 Ac. Viseu 3.01 Empate 2.89 Feirense 2.31