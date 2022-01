Ac. Viseu-Sp. Covilhã: equipas somaram apenas 4 dos últimos 15 pontos possíveis na Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Académico de Viseu e Sporting de Covilhã e defrontam-se, esta segunda-feira, pelas 15:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 19.ª jornada da segunda divisão portuguesa de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somaram quatro dos 15 pontos possíveis nas últimas cinco rondas do campeonato.

À entrada para esta jornada, o Académico de Viseu posiciona-se no 13.º lugar, com 21 pontos, fruto de seis vitórias, três empates e nove derrotas, enquanto que o Sporting de Covilhã somou três triunfos, sete empates e outros tantos desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Académico de Viseu registou uma vitória (Casa Pia), um empate (FC Penafiel) e três derrotas (Benfica B, FC Porto B e Nacional), ao passo que o Sporting de Covilhã somou um triunfo (Varzim), um empate (Feirense) e três desaires (Leixões, Benfica e Estrela da Amadora).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Sporting de Covilhã, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Académico de Viseu a levar a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.