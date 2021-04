Ac. Viseu-Vizela: visitantes numa série imbatível

Segundo colocado, com 49 pontos, o Vizela procura esta segunda-feira, no fecho da jornada 28 da Liga SABSEG, alcançar a 19.ª partida consecutiva sem perder, mas também manter-se numa posição de acesso direto à Liga NOS.



Vindo de um empate na receção ao líder Estoril, o Vizela é uma das equipas em melhor momento, tendo pela frente um Ac. Viseu que está na 14.ª posição, com 29 pontos, menos 20 do que o oponente desta ronda.



Quanto a estatísticas, o Vizela foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos que disputou, ao passo que o Ac. Viseu, que vem de uma sequência relativamente positiva de três vitórias nos últimos cinco jogos, foi a primeira equipa a sofrer em sete dos últimos nove encontro que disputou, sendo que nos últimos quatro sofreu sempre.



Quanto ao confronto direto, o Vizela não perdeu e marcou sempre nos últimos três embates, incluíndo uma vitória por 1-0 conseguida em dezembro. Como será desta vez?

