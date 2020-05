Academia Puskas-Ferencvaros: mais um passo rumo ao título

Líder da tabela da Liga húngara, com 59 pontos, o Ferencvaros parte este domingo em busca de mais um resultado positivo rumo ao objetivo de ser campeão, numa jornada 26 da prova na qual terá pela frente o quarto colocado Academia Puskas, uma equipa que entra em campo com menos 20 pontos e a 6 do terceiro posto, uma posição de Liga Europa.



Moralizado pelo facto de ser líder mas também pela série recente, com jogos seguidos sem perder - dois deles após o recomeço da prova -, a formação da casa tem também algumas estatísticas positivas do seu lado, como o facto de ter chegado ao intervalo na frente em seis dos últimos sete encontros e de ter sido a primeira equipa a marcar em cinco desses mesmos sete duelos. Por outro lado, também em cinco dos últimos sete registaram-se menos de três golos.



Quanto ao Academia Puskas, não vence há quatro partidas, isto contando dois duelos de taça, sendo que, ao contrário do adversário, irá agora disputar o seu primeiro jogo oficial pós-confinamento - fez dois jogos de preparação nos últimos dias, vencendo ambos.



Por fim, olhar para o confronto direto, onde é mesmo o Academia Puskas a equipa em melhor momento. Não perdeu nenhum dos últimos três jogos, marcou nos últimos três, mas também sofreu nos últimos quatro. E por falar em golos, em sete dos últimos nove houve golos de ambas as formações.

CÓD 212 Academia Puskas 3.1 Empate 3.13 Ferencvaros 1.79