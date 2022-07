Academia Puskas-V. Guimarães: minhotos com boa vantagem

CÓD 182 Academia Puskas 2.75 Empate 3.1 V. Guimarães 2.35

Depois do triunfo tranquilo por 3-0 em casa, o V. Guimarães visita esta quinta-feira o reduto do Academia Puskas, numa partida da 2.ª mão da 2.ª eliminatória da Conference League na qual tem tudo para confirmar o bom resultado trazido do jogo de há uma semana.Olhando ao registo recente, contando duelos de pré-temporada, o Academia Puskas leva já seis jogos sem ganhar, cinco a sofrer golos, quatro a perder e três sem marcar. Por outro lado, nos últimos cinco foi sempre a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso a perder.Quanto ao Vitória, leva três triunfos seguidos e sete partidas consecutivas sem perder. Nos últimos cinco jogos, em situação totalmente oposta aos húngaros, foi a primeira equipa a marcar e ao intervalo estava na frente do marcador.