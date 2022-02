Académica-Ac. Viseu: duelo de equipas em posição delicada

CÓD 157 Académica 2.35 Empate 3.15 Ac. Viseu 2.75

Duelo de equipas aflitas na tabela da Liga SABSEG, com a última colocada Académica a receber a visita do Ac. Viseu, uma equipa que ocupa a 15.ª posição, apenas uma acima da zona de descida.Com 24 pontos, os beirões entram em campo vindos de cinco jogos seguidos sem ganhar (três empates e duas derrotas), ao passo que os estudantes, com 14 pontos no total, nos últimos cinco encontros venceram dois e perderam três.Em termos de estatísticas, a Académica sofreu pelo menos um golo nos últimos quatro jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco viram-se pelo menos 3 golos, tentos de ambas as equipas e os de Coimbra foram os primeiros a marcar. Quanto ao registo estatístico dos de Viseu, sofreram golos nos últimos três duelos.No confronto direto, o Académico venceu por 1-0 na primeira volta.