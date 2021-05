Académica-Arouca: duelo de candidatos à subida

Com o final da Liga SABSEG ao virar da esquina, Académica e Arouca encontram-se esta segunda-feira numa partida entre duas equipas com ambição de ascender de divisão, pelo menos via playoff de promoção.



Em terceiro, a turma de Coimbra é em teoria aquela que está mais bem colocada, tendo a suportá-la a boa fase recente, com seis jogos seguidos sem perder, mais recentemente com um triunfo sobre um concorrente direto, o Chaves.



A questão é que o Arouca está também numa série de seis jogos seguidos sem perder, ainda que aqui haja a diferença de cinco desses duelos (os mais recentes) terem resultado em triunfos. Por outro lado, o Arouca foi a primeira equipa a marcar em cinco desses duelos, sendo que em quatro deles o marcador teve pelo menos 3 golos.



Em relação ao confronto direto, o balanço tem sido de equilíbrio, havendo a destacar o aspeto dos golos: a Académica foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito jogos, sendo que nos três mais recentes conseguiu marcar sempre. Na primeira volta, em Arouca, já neste ano, a Briosa ganhou por 2-0.

CÓD 178 Académica 2.33 Empate 2.89 Arouca 2.78