Académica-CD Mafra: mafrenses com vantagem no confronto direto

Encontro da 15.ª jornada da Segunda Liga, com um embate da zona superior da tabela, com a Académica a receber em Coimbra a visita do Mafra, num embate que colocará frente a frente duas equipas separadas por 6 pontos e que entram na ronda no segundo e sexto postos, respetivamente.



Vinda de uma vitória em Arouca, a Académica conseguiu travar uma sequência de três jogos seguidos sem vencer, ao passo que o Mafra chega a este jogo a viver um dos piores momentos da temporada, já com cinco duelos seguidos sem ganhar. Por outro lado, a turma de Mafra leva já oito jogos seguidos a sofrer golos, sendo que nos últimos cinco foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Ainda assim, nem tudo é mau para os mafrenses. É que no confronto direto levam já três jogos seguidos sem perder e sem sofrer diante da Académica. Na época passada, por exemplo, venceram por 1-0 em casa e empataram a 0 em Coimbra. Como será desta vez?

CÓD 163 Académica 2.26 Empate 3.08 CD Mafra 2.9