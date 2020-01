Académica-Oliveirense: dizer adeus a 2019 da melhor forma

Separados por duas posições e 2 pontos na tabela, Académica e Oliveirense encontram-se este sábado em Coimbra, num duelo que colocará frente a frente o 12.º e o 10.º, respetivamente, com 15 e 17 pontos.



Vindo de duas vitórias cosnecutivas, o conjunto de Coimbra parte em busca de uma inédita terceira vitória consecutiva, ao passo que os de Oliveira de Azeméis também tentam um feito inédito, neste caso o seu quarto triunfo seguida.



De notar que os de Coimbra a atuar em casa têm até ao momento 10 pontos conquistados, ao passo que os forasteiros somam 7 fora de portas.



De notar que na temporada passada estas duas equipas se enfrentaram por duas vezes: uma com vitória da Académica e outra com empate. Como será desta?

