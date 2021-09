Académica-Vilafranquense: duelo de aflitos em Coimbra

Duelo de equipas aflitas em Coimbra, com o penúltimo e o último a enfrentarem-se no Municipal, numa partida da sexta jornada na qual o único objetivo de Académica e Vilafranquense passa pelo triunfo.



Ambas com 2 pontos, fruto de dois empates, estes dois conjuntos estão claramente a viver um arranque para esquecer. A Briosa sofreu 11 golos e marcou 11; os de Vila Franca de Xira marcaram apenas 2 e sofreram 8.



Ampliando a análise à época passada e também à preparação, a Académica leva sete partidas sem ganhar e nove duelos a perder. Em sete dos últimos nove houve pelo menos 3 golos; em oito dos últimos nove ambos os conjuntos marcaram golo.



Quanto ao Vilafranquense, não vence há nove partidas e sofre há oito. Em seis desses seis duelos foi mesmo a primeira equipa a sofrer. Ainda assim, viram-se mais do que 3 golos em apenas um dos últimos cinco jogos disputados.



Relativamente ao confronto direto, o Vilafranquense não perdeu nenhum dos últimos três duelos diante da Briosa, com uma vitória e dois empates no registo. Em dois desses duelos viram-se pelo menos 3 golos, ao passo que no outro o resultado foi um nulo.

