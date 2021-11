AD Valongo-OC Barcelos: adversário de boa memória para os minhotos

CÓD 490 AD Valongo 2.8 Empate 4.4 OC Barcelos 1.7

Encontro da 10.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em partins entre duas equipas repletas de história, com o sétimo AD Valongo a receber esta quarta-feira a visita do quarto OC Barcelos, numa partida entre duas equipas separadas por 6 pontos.Em melhor posição, o conjunto visitante tem 18 pontos em 9 jogos (venceu seis e perdeu três), tendo até ao momento marcado 51 golos e sofrido 32. A turma minhota vem de uma vitória por 5-2 sobre a Juventude de Viana.Quanto ao conjunto da casa, tem 12 pontos em 8 jogos (4 vitórias e 4 derrotas) e marcou 34 golos e sofreu 31. A turma de Valongo vem de uma derrota na visita ao reduto do FC Porto, por 7-2, algo que tentará retificar neste encontro, no qual tentará igualmente travar uma sequência de cinco jogos seguidos sem ganhar aos minhotos. Nessa mão cheia de jogos apenas conseguiu como melhores resultados dois empates.Na época passada, em dois jogos, houve um empate (2-2) e um triunfo barcelense em Valongo por 4-1.