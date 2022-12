Adanaspor-Denizlispor: penúltimo classificado em recuperação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 231 Adanaspor 1,57 Empate 3,45 Denizlispor 4,1

Em jogo da 17.ª jornada do campeonato turco, Adanaspor e Denizlispor encontram-se esta segunda-feira em Adana, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 18.º colocados, respetivamente.Com 18 pontos, o Adanaspor tem até ao momento 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, numa temporada na qual marcou 24 golos e sofreu 25. Já o Denizlispor tem 9 pontos apenas, com 2 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Ainda assim, note-se que esses dois triunfos foram conseguidos nas últimas cinco jornadas, pelo que é possível que a tendência de recuperação se mantenha neste duelo.Em termos de registos, o Adanaspor acumula oito jogos a sofrer golos e dos últimos seis apenas um não teve 3 ou mais no total final. Quanto ao Denizlispor, foi a primeira equipa a sofrer em oito dos últimos dez jogos e houve 3 ou mais golos também nesse mesmo período.Quanto ao conforonto direto, o Denizlispor acumula cinco jogos sem perder frente ao conjunto de Adana. Na éooca passada, por exemplo, venceu em casa por 2-0 e empatou a zeros fora de portas.