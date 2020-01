Adelaide United-WS Wanderers: em busca da vitória

Vindo de sete partidas consecutivas sem vencer, o Western Sydney Wanderers visita na madrugada desta quinta-feira o reduto do Adelaide United, num duelo da A-League que colocará frente a frente o quinto e o oitavo colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 15 pontos, que lhe vale um 5.º posto, o conjunto de Adelaide procura neste encontro voltar aos triunfos depois de ter caído diante do Central Coast Mariners, ao passo que os forasteiros, oitavos com 11 pontos, tentam um retorno aos triunfos depois das tais cinco partidas, nas quais o melhor que conseguiu foi um empate.

CÓD 129 Adelaide United 1.96 Empate 3.15 WS Wanderers 2.87