Ademar León-Bidasoa Irun: visitantes em melhor posição

CÓD 264 Ademar León 2,6 Empate 7,55 Bidasoa Irun 1,63

Em jogo da 11.ª jornada do campeonato espanhol de andebol, Ademar León e Bidasoa Irun encontram-se esta quarta-feira em León, num duelo que colocará frente a frente o sexto e o terceiro colocados, respetivamente.Com 14 pontos, os visitantes entram em campo em melhor posição, mercê das sete vitórias e três derrotas até ao momento. Já o Ademar León tem 11 pontos, conseguidos com cinco triunfos, um empate e três derrotas - tem um jogo em atraso.Olhando ao registo do confronto direto, o Ademar León venceu os três jogos mais recentes, dois deles na época passada, por 34-25 e 27-26. Como será desta vez?