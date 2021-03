Adler Mannheim-EHC Wolfsburg: com promessa de golos

Embate da Deutsche Eishockey Liga (campeonato alemão de hóquei no gelo), com o Adler Mannheim a receber a visita do EHC Wolfsburg, num encontro que colocará frente a frente o primeiro do Sul contra o terceiro do Norte.



Com 58 pontos, fruto de 20 vitórias e 4 derrotas, o Adler Mannheim é a equipa com melhor registo no campeonato, chegando a este jogo vinda de três vitórias consecutivas e com apenas uma derrota nos doze jogos que disputou em casa.



Quanto ao EHC Wolfsburg, é o terceiro no Norte com 38 pontos, fruto de 14 vitórias e 10 derrotas, sendo que desses dez desaires metade deles foram a atuar fora de portas.



Quanto ao confronto direto, o balanço é equilibrado, pelo que o realce vai para os golos: em oito dos últimos dez embates viram-se pelo menos 6 no marcador final, sendo que no primeiro parcial se registaram sempre pelo menos 2. Irá essa história repetir-se?

CÓD 572 Adler Mannheim 1.44 Empate 4.34 EHC Wolfsburg 3.95