ADO Den Haag-Roda JC: golos em perspetiva

CÓD 163 ADO Den Haag 2,3 Empate 3,2 Roda JC 2,35

Ainda antes do campeonato parar, ADO Den Haag e Roda JC encontram-se esta quarta-feira num duelo da 16.ª jornada do segundo escalão do futebol holandês que colocará frente a frente o 16.º e o 9.º colocados, respetivamente.Com 21 pontos, o Roda está em melhor posição, ainda que tenha perdido quatro dos últimos cinco jogos de campeonato que disputou. Já o ADO Den Haag tem 16 pontos e nos últimos cinco encontros perdeu dois, ganhou um e empatou dois.Equipa da casa, o ADO Den Haag leva quatro jogos seguidos sem ganhar, sendo que em cinco dos últimos seis jogos que disputou ambas as equipas marcaram e houve pelo menos 3 golos no total final. Quanto ao Roda JC, leva 13 jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo, tendo sido a primeira equipa a encaixar em oito dos últimos nove encontros.Quanto ao confronto direto, atenção aos golos, já que em seis dos últimos oito duelos ambas as equipas marcaram. Em quatro dos últimos cinco houve 3 ou mais golos e em cinco dos últimos sete foi o ADO Den Haag a primeira equipa a marcar. Na época passada houve uma vitória para cada lado: o ADO ganhou em casa por 2-0 e depois foi goleado fora por 5-0.