ADO Den Haag-VVV Venlo: visitantes prometem golos

Encontro da 16.ª jornada da Eredivisie, com um embate entre duas formações que entram em campo desesperadas por pontos para escapar à zona baixa da tabela.



16.º colocado, com 10, o ADO Den Haag é a formação em posição mais delicada, ainda que no caso do VVV Venlo a situação não seja assim tão melhor, já que estão apenas uma posição acima, com mais 2 pontos.



Relativamente a estatísticas, aí a situação é algo distinta. Se no caso do ADO Den Haag a tendência aponta para que haja poucos golos - apenas um dos últimos seis jogos teve pelo menos 3 golos -, em relação ao VVV Venlo a promessa é a contrária, já que nos últimos dez viram-se pelo menos 3 golos, sendo que em apenas um deles não houve tentos de ambas as equipas. Uma estatística claramente 'forçada' pelo facto de o VVV Venlo levar já 21 (!) jogos seguidos a sofrer.



Quanto ao confronto direto, o ADO Den Haag venceu os dois últimos encontros, travando uma sequência de dois triunfos do VVV Venlo. Como será agora?

CÓD 185 ADO Den Haag 2.43 Empate 3.3 VVV Venlo 2.37