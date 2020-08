AEK Atenas-Olympiacos: duelo em português pela Taça da Grécia

Aí está a final da Taça da Grécia, com um embate de históricos rivais entre o AEK Atenas e o Olympiacos, num duelo com a particularidade de ter quatro portugueses de cada lado.



Do lado do AEK, uma equipa que não joga um jogo oficial desde 19 de julho (precisamente uma goleada por 3-0 sofrida perante o Olympiacos), atuam Hélder Lopes, Paulinho, André Simões e Nélson Oliveira, um quarteto que terá como missão devolver os da capital ao rumo das vitórias depois das três derrotas seguidas, duas delas trazidas da temporada passada e a mais recente num jogo de preparação ante o Atromitos.



Quanto ao Olympiacos, sem jogar desde 6 de agosto, quando perderam diante do Wolverhampton na Liga Europa, conta com Pedro Martins como treinador e também com Cafú, Rúben Semedo e José Sá e tentará manter a tendência recente positiva ante este AEK, perante o qual vai em seis jogos seguidos sem perder, com quatro vitórias e dois empates. Ainda assim, de notar que em jogo único, numa eliminatória de Taça, o AEK venceu na última partida, ao triunfar por 2-1 em 2018. Qual das tendências irá prevalecer?

CÓD 122 AEK Atenas 2.77 Empate 2.92 Olympiacos 2.01