AEK Atenas-Olympiacos: final da Taça da Grécia com toque português

Depois de sucessivos adiamentos, aí está a final da Taça da Grécia, com os rivais AEK Atenas e Olympiacos a defrontarem-se numa decisão na qual estarão frente a frente duas equipas com muito sangue português.



Crónico campeão, o Olympiacos entra em campo para jogar uma partida oficial um mês depois do encontro com o Wolverhampton para a Liga Europa e tendo no seu elenco José Sá, Rúben Semedo, Cafú e Pêpê Rodrigues, isto para lá do técnico Pedro Martins.



Quanto ao AEK, não joga oficialmente há praticamente dois meses, tendo o seu último encontro sido precisamente diante deste mesmo Olympiacos, na altura com uma derrota dolorosa por 3-0. Para este jogo, na tentativa de inverter a tendência, os de Atenas contam com Hélder Lopes, Paulinho, André Simões e Nélson Oliveira nos seus quadros.



Por fim, olhemos ao confronto direto, que mostra seis jogos seguidos do Olympiacos sem perder diante do AEK, num total de quatro vitórias e dois empates. A última derrota foi em 2017/18, na altura também na Taça.

CÓD 262 AEK Atenas 2.58 Empate 2.86 Olympiacos 2.17