AEK Atenas-Olympiacos: Pedro Martins tenta distanciar-se ainda mais no topo

AEK Atenas e Olympiacos defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 2.ª jornada da fase de apuramento ao campeão da Liga grega de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram em momentos distintos.

À entrada para esta ronda, o AEK Atenas, equipa onde jogam os portugueses Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira, posicionam-se no 4.º lugar, com 48 pontos, fruto de 14 vitórias, seis empates e sete derrotas, enquanto que o Olympiacos, formação orientada por Pedro Martins, encontra-se destacadíssimo no 1.º posto, com 70 pontos - mais 19 do que o 2.º classificado Aris de Salónica -, após somar 22 triunfos, quatro empates e uma derrota.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o AEK Atenas registou uma vitória (Smyrnis), um empate (Panathinaikos) e três derrotas (Volos - por duas vezes - e PAOK), ao passo que o Olympiacos, dos portugueses José Sá, Rúben Semedo, Tiago Silva e Bruma, somaram quatro triunfos (Lamia, AEL Larissa, Arsenal e Aris de Salónica) e uma derrota (Arsenal).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da formação de Piréus, uma vez que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.