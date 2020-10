AEK Atenas-PAOK Salónica: confronto de portugueses na Grécia

Ainda sem derrotas neste arranque de temporada, com duas vitórias e dois empates, o PAOK Salónica visita este domingo a capital para defrontar o AEK, num encontro da quinta jornada no qual teremos muitos portugueses presentes.



Com Nélson Oliveira, David Simão, André Simões, Paulinho e Hélder Lopes à espreita da titularidade, o AEK entra em campo no quinto posto, com 6 pontos e um jogo em atraso, chegando a este jogo vindo de uma derrota diante do Atromitos, que na altura travou a euforia que havia sido gerada pelo triunfo na Europa, com o afastamento do favorito Wolfsburgo. Apesar desse tropeção, a verdade é que os da capital serão em teoria uma equipa a ter em conta, ainda que o confronto direto mostre uma ligeira vantagem dos de Salónica, com quatro triunfos nos últimos oito encontros. Nesse período de tempo, refira-se, o melhor que o AEK fez foi triunfar num encontro, tendo empatado os outros três.



Relativamente ao PAOK, equipa orientada por Abel Ferreira, vem de uma vitória sobre o OFI Creta, que em sentido inverso do AEK serviu para esquecer o desaire europeu diante do Krasnodar, que definiu o adeus do conjunto helénico à Champions.

