AEK Atenas-PAOK Salónica: segunda mão dos 'quartos' da Taça com tudo em aberto

Depois do nulo na primeira mão, há três semanas, AEK Atenas e PAOK Salónica encontram-se esta quarta-feira na capital grega, numa partida que definirá qual das equipas rumará às meias-finais da Taça da Grécia.



Vindo de doze jogos seguidos sem perder em todas as provas, o PAOK está num grande momento, defrontando um AEK que nos últimos cinco jogos venceu dois, empatou um e perdeu dois. Ainda em termos estatísticos, de notar que o PAOK foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito jogos que disputou.



Quanto ao confronto direto, o PAOK leva oito partidas consecutivas sem perder diante do AEK, sendo que esta temporada venceu o primeiro duelo que ambas as equipas disputaram, por 2-0. O outro, como dissemos, terminou em 0-0.

Por Record