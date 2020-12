AEK Atenas-Sp. Braga: minhotos visitam reduto complicado

Em boa posição para carimbar o apuramento para os 16-avos-de-final da Liga Europa, o Sp. Braga visita esta quinta-feira o reduto do AEK Atenas, numa partida na qual poderá assegurar esse objetivo em caso de triunfo - ou então caso empate desde que o Zorya não vença.



Vindo de quatro encontros seguidos sem perder, uma série na qual venceu diante do Benfica e empatou perante o Leicester, o conjunto minhoto vai disputar o quarto encontro no espaço de apenas semana e meia, algo que poderá acabar por pesar nas pernas dos jogadores. Até porque do lado oposto estará uma equipa algo mais descansada, já que nesse mesmo período jogou somente três encontros.



Olhando a estatísticas, note-se que os minhotos têm sido uma formação rica para quem gosta de olhar para os golos, já que se viram pelo menos 3 golos em quatro dos seus últimos cinco duelos. Por outro lado, note-se que apenas em um dos últimos dez os minhotos não foram a primeira equipa a marcar - foi perante o Leicester, na goleada por 4-0 sofrida em Inglaterra.



Quanto aos gregos, a verdade é que tudo indica que não vão escapar à tendência goleadora do Sp. Braga, já que vão em seis jogos seguidos a sofrer - marcaram em cinco desses duelos. Um registo que faz com que todos esses seis encontros tenham tido pelo menos 3 golos. Aliás, o jogo de Braga, de há mês e meio, teve precisamente esses 3 tentos, numa vitória do Sp. Braga por 3-0. Irá repetir-se a história ou haverá vingança?

