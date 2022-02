AEK Atenas-Sporting: leão em ação na Liga Europeia

• Foto: Luís Manuel Neves

Em jogo da Liga Europeia de andebol, AEK Atenas e Sporting encontram-se esta terça-feira em Tasos, num duelo que colocará frente a frente o quinto e o terceiro colocados do Grupo D da prova europeia.



Com 6 pontos, o AEK chega a este jogo vindo de um triunfo diante do Nimes na semana passada, ao passo que o Sporting, com 9, também ganhou na ronda recente, ao bater o Tatabanya por 34-26 há uma semana.



Com mais dois jogos pela frente, os leões têm o apuramento no bolso, mas jogam ainda a possibilidade de melhorar a sua posição final, ao passo que os gregos, com 6 pontos, ainda sonham com uma eventual chegada ao quarto lugar.



Em termos individuais, atenção especial a Christodoulos Mylonas, autor de 43 golos e 15 assistências nesta prova, ao passo que no lado do Sporting os destaques são Jens Schongarth (32 golos) e Natan Suárez (20 assistências).



Na primeira volta, em novembro, o Sporting venceu no Pavilhão João Rocha por 31-30.

Por Record