AFC Wimbledon-Weymouth FC: hora de decidir o apuramento

• Foto: Getty Images

Depois do empate na primeira partida, há semana e meia, AFC Wimbledon e Weymouth FC voltam a encontrar-se, agora num jogo do qual terá obrigatoriamente de sair um vencedor, que se apurará para a 2.ª ronda da Taça de Inglaterra.



A atuar em casa, o AFC Wimbledon é naturalmente o favorito, até porque atua numa divisão superior, a League Two, o quarto do escalão do futebol inglês. No seu campeonato, o AFC Wimbledon está na 15.ª posição, chegando a este jogo vindo de três jogos seguidos sem perder.



Quanto ao Weymouth FC, atua na National League South, o sexto escalão do futebol inglês, onde ocupa de momento a 24.ª e última posição, com apenas 8 pontos. Um mau registo que, ainda assim, foi ligeiramente atenuado com a vitória no fim de semana, que poderá servir de injeção de moral para este duelo complicado diante do histórico emblema de Wimbledon.



Olhando a registos recentes, a tendência mostra que os golos costumam ser em baixa quantidade, já que apenas um dos últimos seis jogos do Wimbledon tiveram 3 ou mais golos no total final. Ainda assim, note-se que Wimbledon é habitualmente a primeira equipa a marcar: foi assim em cinco dos últimos sete jogos - nesse mesmo período ambas as equipas marcaram. Quanto ao Weymouth FC, em sentido inverso foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso em desvantagem em quatro dos últimos cinco jogos.

Por Record