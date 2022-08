África do Sul-Nova Zelândia: neozelandeses numa fase negativa

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A viver uma fase algo negativa, com duas derrotas consecutivas - e apenas uma vitória nos últimos cinco encontros -, a Nova Zelândia procura este sábado dar a volta ao mau momento, defrontando pelas 16:05, em Mbombela, a congénere da África do Sul, num duelo referente ao Rugby Championship.



Com Caleb Clarke, Samson Taukei'aho, Angus Ta'avao e Scott Barrett na equipa inicial nos lugares de Sevu Reece, Codie Taylor, Nepo Laulala e Brodie Retallick, os neozelandeses entrarão em campo com vontade dar a volta à má fase, mas também com a missão de salvar o técnico Ian Foster de um eventual despedimento. Do lado oposto, a África do Sul está numa fase relativamente 'normal', com quatro vitórias nos últimos seis jogos.



Em relação ao confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se pela última vez no ano passado, com uma dupla ronda que terminou com uma vitória para cada lado. Curiosamente, em ambos os casos a diferença foi de 2 pontos: 19-17 para a Nova Zelândia e 31-29 para a África do Sul. Como será desta?

Por Record