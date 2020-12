Agen-Brive: duelo de últimos no Top-14

Encontro da 11.ª jornada do Top-14, com um embate entre os últimos colocados da tabela. Em último, o Agen procura neste jogo a sua primeira vitória da época, ao passo que o Brive parte em busca de um triunfo que permita escapar da zona perigosa da tabela. Caso o consiga, seria o terceiro da temporada.



Aiinda assim, a verdade é que o Brive vem de seis jogos seguidos a perder, uma série negativa que do outro lado é bem pior, com onze duelos consecutivos sempre a ser batido. Em alguns dos jogos até por margens bem amplas, como se viu no duelo de há um mês perante o Bègles, onde saíram batidos por 71-5.



Quanto ao confronto direto, aí o otimismo é do Agen, que venceu os dosi jogos mais recentes, incluíndo um disputado em fevereiro. Ainda que tenha sido referente à temporada passada, esse duelo acabou em 30-16, algo que pode servir de motivação para tentar de uma vez por todas colocar um ponto final nesta incrível sequência negativa.

CÓD 482 Agen 1.85 Empate 18.05 Brive 1.72