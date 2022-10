Águas Santas-Belenenses: caseiros com clara vantagem no confronto direto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Águas Santas e Belenenses defrontam-se na tarde de terça-feira, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão da segunda eliminatória da Liga Europeia de andebol, uma eliminatória em que a formação da casa está na frente após um triunfo por três golos (23-20) conseguido na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Águas Santas registou quatro vitórias (Riihimaen Cocks, FC Porto e Belenenses - em dois momentos distintos) e uma derrota (Sporting), enquanto que o Belenenses somou um empate (Marítimo) e quatro desaires (Sporting, Águas Santas - em dois jogos distintos - e FC Gaia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Águas Santas, equipa que venceu 22 dos 33 jogos até ao momento disputados entre as duas formações (relativo a 67% dos encontros), com o Belenenses a levar a melhor em nove dos outros embates realizados durante esse período (27% dos embates). Pelo meio, de notar ainda que existiram dois empates (6%).