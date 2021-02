Águilas Doradas-Deportivo La Equidad: sem perspetivas de muitos golos

Encontro da nona jornada do torneio Apertura colombiano, com o Águilas Doradas a receber na noite de quarta-feira a visita do Deportivo La Equidad, num duelo que colocará frente a frente o 14.º e o 8.º, respetivamente.



Com 7 pontos em sete partidas, o Águilas Doradas vem de quatro encontros seguidos sem vencer, procurando neste duelo alcançar a sua segunda vitória nesta temporada, mas também melhorar o registo de golos, já que somente tem 5 em sete jogos.



Quanto ao Deportivo La Equidad, tem 12 pontos mais mais um jogo disputado, sendo qeu ao contrário do seu adversário tem até ao momento já três vitórias, conseguidas nos últimos sete encontros. Ainda assim, apesar de ter mais um jogo e duas vitórias do que o oponente, o La Equidad tem apenas seis golos marcados, o que deixa a indicar que é bem provável que não se vejam muitos golos.



Aliás, essa é uma tendência ao olhar ao registo histórico entre estas duas equipas, com apenas quatro dos últimos oito a terem pelo menos 3 golos. Nesses oito jogos, refira-se, o balanço aponta para quatro empates - três nos jogos mais recentes -, três vitórias do Águilas Doradas e apenas uma do Deportivo La Equidad. Como será desta vez?

CÓD 240 Águilas Doradas 2.11 Empate 2.49 Dep. La Equidad 3.34