Ahli Al-Fujirah-Khor Fakkan: ação nos relvados dos Emirados

Colocados no 12.º e 11.º postos na Liga dos Emirados Árabes Unidos, Ahli Al-Fujirah e Khor Fakkan encontram-se ao início da tarde desta quinta-feira no Fujairah Club Stadium, num duelo da 12.ª ronda que colocará frente a frnete duas equipas que estão ligeiramente acima da zona de despromoção.



Com 8 pontos, o conjunto visitante entra em campo numa melhor situação na tabela, pese embora vir precisamente de uma idêntico saldo de resultados nos últimos três duelos em relação ao oponente: uma vitória e duas derrotas. A grande diferença foi essencialmente o que esteve para trás, com um registo que permite ter mais 1 ponto.



Frente a frente estarão duas equipas que normalmente sofrem golos - o Ahli Al-Fujirah sofreu nos últimos seis; o Khor Fakkan nos mais recentes sete - e que habitualmente são também a primeira equipa a encaixar: foi assim em cinco dos últimos seis jogos de ambas.



Quanto ao confronto direto, aí note-se que o Ahli Al-Fujirah não perdeu nenhum dos três duelos diante do Khor Fakkan, tendo por agora duas vitórias e um empate, tendo sempre conseguido marcar pelo menos um golo.

CÓD 288 Ahli Al-Fujirah 2.3 Empate 2.94 Khor Fakkan 2.46