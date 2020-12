Ajax-Atalanta: dia de 'final' em Amesterdão

Dia de autêntica final em Amesterdão, com Ajax e Atalanta a jogarem esta quarta-feira o acesso à próxima ronda da Liga dos Campeões. Com 8 pontos, os italianos têm a vantagem do seu lado, sabendo desde já que um empate basta para se apurarem. Quanto aos holandeses, com 7, é vencer ou... Liga Europa.



Equipas conhecidas pelo seu futebol ofensivo, holandeses e italianos chegam a esta partida vindos de duas sem triunfar, com a situação a ser mais crítica para os da casa, que perderam os últimos dois jogos, um deles nesta mesma Liga dos Campeões, na visita a Liverpool.



Por outro lado, e mesmo tendo dito há pouco que esta Atalanta é uma equipa ofensiva, a verdade é que os italianos ultimamente não têm tido jogos ricos em golos no arranque da temporada. Basta olhar para os últimos cinco, onde o máximo que se viu por partida foram dois. Já no caso do Ajax, a estatística é inversa: apenas um dos últimos dez não teve pelo menos 3. Um deles foi precisamente o embate entre estas duas equipas, que em solo italiano, há mês e meio, acabou num empate a dois.



Por fim, um olhar aos jogadores de ambas as equipas, com o destaque a ir para as ausências de Noussair Mazraoui, David Neres e Mohammed Kudus nos holandeses e de Mattia Caldara, Pierluigi Gollini, Sam Lammers, Robin Gosens e Aleksey Miranchuk nos italianos.

CÓD 107 Ajax 2.18 Empate 3.66 Atalanta 2.64