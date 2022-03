Ajax-Benfica: jogo de extrema importância para as águias

Ajax e Benfica defrontam-se, esta terça-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em Amesterdão, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, num encontro que será de extrema importância para as águias.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Ajax registou três vitórias (AZ Alkmaar, Waalwijk e Cambuur), um empate (Benfica) e uma derrota (Go Ahead Eagles), enquanto que o Benfica somou dois triunfos (Vitória de Guimarães e Portimonense) e três empates (Boavista, Ajax e Vizela).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos holandeses, uma vez que venceram dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com as águias a levarem a melhor em apenas um dos outros três embates realizados durante esse período - os dois restantes terminaram com um empate (2-2 e 1-1).

Mas as duas equipas não estarão na máxima força. No lado holandês, Gorter, Klaiber, Pasveer e Stekelenburg serão baixas por lesão, enquanto que Mazraoui e Timber ainda estão em dúvida. Já no lado encarnado, Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic serão as únicas baixas para Nélson Veríssimo, que chamou 25 jogadores para a deslocação a Amesterdão (pode consultar os convocados aqui).