Ajax-Feyenoord: duelo de topo na Holanda

Duelo de topo na Eredivisie, com o Ajax a receber a visita do Feyenoord, num duelo da 17.ª jornada que colocará frente a frente o primeiro e o segundo colocados da tabela, duas equipas que estão separadas entre si por 3 pontos. Quer isso dizer que os de Roterdão até podem acabar o domingo na frente da tabela em caso de vitória, mas a verdade é que dificilmente isso sucederá, até porque o primeiro critério de desempate é a diferença de golos, uma estatística na qual o Ajax... arrasa!



Sem perder há seis jogos, o conjunto de Amesterdão marcou e sofreu nos últimos cinco encontros, sendo que em cinco dos mais recentes seis foi a formação que chegou ao descanso na frente do marcador.



Quanto ao Feyenoord, leva três vitórias seguidas sem sofrer golos, sendo que ao contrário do Ajax o registo total de golos é baixo, com apenas dois dos últimos dez jogos a terem pelo menos 3 golos.



Contudo, a história muda de figura quando olhamos ao confronto direto. O Ajax já leva dez jogos seguidos a marcar ao Feyenoord, sendo que em oito deles foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo. Já em seis dos últimos sete viram-se pelo menos 3 golos no marcador. Por fim, olhando aos duelos recentes, nos últimos cinco embates viram-se quatro vitórias do Ajax e somente uma do Feyenoord, com um registo de 14 golos marcados por parte dos de Amesterdão e 6 dos de Roterdão.

CÓD 246 Ajax 1.39 Empate 4.43 Feyenoord 5.2