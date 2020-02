Ajax-Getafe: holandeses tentam impedir surpresa

Surpreendido em Espanha, com uma derrota por 2-0, o Ajax procura esta quinta-feira um resultado que permita o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, tendo pela frente um Getafe que tem sido uma das sensações da temporada no país vizinho.



Quinto colocado da Liga espanhola, mas vindo de uma derrota pesada diante do Sevilha, o Getafe entra campo com o moral elevado pelo triunfo da semana passada diante dos holandeses, numa partida na qual ampliou a sua boa fase na Liga Europa, agora com três jogos seguidos sem sofrer golos e a ganhar.



Do lado holandês, sem Joël Veltman, Zakaria Labyad, Quincy Promes, David Neres e Nicolás Tagliafico, o Ajax terá uma missão bem complicada num encontro no qual terá como objetivo impedir uma terceira derrota consecutiva, isto depois de também ter sido batido no fim de semana diante do Heracles, por 1-0.

CÓD 113 Ajax 1.78 Empate 3.49 Getafe CF 4.16