Ajax-Midtjylland: holandeses podem 'cavar' diferença

Com 4 pontos nas três partidas já disputadas, o Ajax procura esta quarta-feira uma segunda vitória nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, tentando aproveitar da melhor forma uma possível derrota da Atalanta diante do Liverpool para conseguir isolar-se no segundo posto e, assim, ficar mais perto do apuramento.



Vindo do seu único triunfo na prova, precisamente diante do Midtjylland, por 2-1, o conjunto holandês (que neste jogo não contará com Antony e Mohammed Kudus) chega a esta partida com o moral em alta por aquilo que tem feito no plano interno, algo que permite chegar a este jogo com seis jogos seguidos sem perder e quatro consecutivos a ganhar. Para mais, nesta sequência há a realçar os 20 golos marcados e apenas 5 sofridos.



Do lado oposto, estará um Midtjylland ainda sem pontos na Champions, mas que no seu campeonato lidera e que nos últimos três encontros venceu. Por outro lado, os nórdicos enfrentam este jogo com três baixas: Oliver Olsen, Kristian Riis e Evander.



A fechar, um pequeno olhar às estatísticas, que mostram uma tendência para o registo de golos, já que se registaram pelo menos 3 nos últimos seis duelos do Ajax e em oito dos últimos 10 do Midtjylland.

CÓD 108 Ajax 1.28 Empate 5.55 Midtjylland 7.96