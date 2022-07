Ajax-PSV Eindhoven: arranca oficialmente a temporada 22/23 na Holanda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ajax e PSV Eindhoven defrontam-se durante a tarde deste sábado, a partir das 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para Supertaça da Holanda, num encontro que colocará frente a frente o campeão da última edição do campeonato e o vencedor da última edição da Taça - ainda com Roger Schmidt ao leme da equipa -, respetivamente.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Ajax registou três vitórias (Lokomotiv Zagreb, Salzburgo e Shakhtar Donetsk), um empate (Eupen) e derrota (Paderborn), enquanto que o PSV Eindhoven somou dois triunfos (Eindhoven FC e Betis), um empate (Cercle Brugge KSV), dois desaires (Arminia Bielefeld e Villarreal).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas até ao momento disputados entre as duas formações.