Ajax-PSV Eindhoven: duelo de topo na Holanda

Duelo de topo na Eredivisie, com o Ajax a receber este domingo, a partir das 15h45, a visita do PSV Eindhoven, num jogo da 15.ª jornada que colocará frente a frente os dois primeiros da tabela.



Com 34 pontos, os de Amesterdão são aqueles que entram em campo em melhor posição e com chances de descolar no topo. Com 52 golos marcados (média de 3,7 por jogo) e 10 sofridos), o Ajax é claramente a equipa com maior eficácia no país e uma das mais goleadoras na Europa, algo que provavelmente se fará notar neste jogo, onde não poderá contar com Mohammed Kudus e Lassina Traoré - Noussair Mazraoui e David Neres estão em dúvida.



Quanto ao PSV Eindhoven - que neste jogo não terá a contribuição de Marco van Ginkel, Donyell Malen, Erick Gutiérrez e Armando Obispo -, tem apenas menos 1 ponto na tabela, mas o registo goleador é bem mais modesto, com apenas 33 golos marcados e 11 sofridos. Ainda assim, a verdade é que os de Eindhoven estão num grande momento, com cinco vitórias seguidas e onze jogos seguidos sem perder. Por outro lado, voltando ao tema golos, note-se que o PSV sofreu em todos os últimos quatro jogos, foi a primeira equipa a marcar em sete dos mais recentes oito, sendo que apenas um dos últimos seis não teve golos de ambas equipas.



Sim, já percebeu que golos é coisa que não deve faltar neste jogo... ou então não. É que, ao contrário do que se vê na tabela atual, a verdade é que o confronto direto não mostra assim tanta tendência para muito golo. Veja-se por exemplo o facto de apenas quatro dos últimos dez duelos diretos terem tido pelo menos 3 golos, sendo que nessa dezena de partidas o máximo de golos num só encontro foi de 4 (vitória do Ajax por 3-1). Quanto ao registo individual, o Ajax ganhou cinco desses últimos dez jogos, ao passo que o PSV ganhou em três.

CÓD 249 Ajax 1.59 Empate 3.75 PSV Eindhoven 4.16