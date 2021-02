Ajax-PSV Eindhoven: jogo grande na Holanda

Pela segunda vez esta temporada e no presente ano civil, Ajax e PSV Eindhoven voltam a encontrar-se em Amesterdão, agora numa partida da Taça da Holanda da qual terá de sair necessariamente um vencedor, ao contrário do que se viu há um mês, com o empate a dois que deixou tudo na mesma no topo da tabela da Eredivisie.



Um mês passou e a verdade é que pouco mudou para estas duas equipas. O Ajax leva seis vitórias seguidas e não perde há onze encontros, ao passo que os de Eindhoven ganharam sete dos últimos dez duelos, tendo empatado um (diante deste Ajax) e perdido dois.



Mas como agora é tudo para decidir, as fichas vão ser colocadas todas na mesa, isto num jogo que promete pelo menos um golo do Ajax - os de Amesterdão marcam ao PSV há cinco partidas de forma consecutiva, tendo nesses cinco duelos vencido três e empatado dois.



Olhando a estatísticas individuais, para lá das tais onze partidas sem perder e cinco jogos seguidos a ganhar, o Ajax foi a primeira equipa a marcar nos últimos seis jogos que disputou, sendo que em cinco deles chegou mesmo ao descanso na frente. Quanto ao PSV, também foi a primeira equipa a marcar na maior parte dos últimos jogos que fez - quatro dos últimos cinco.

CÓD 235 Ajax 1.5 Empate 3.93 PSV Eindhoven 3.91