Ajax-Roma: Paulo Fonseca com teste complicado

Duelo de históricos do futebol europeu na Liga Europa, com o Ajax a receber esta quinta-feira a visita da Roma, numa partida da primeira mão dos quartos-de-final da segunda prova de clubes da UEFA.



Equipa anfitriã neste encontro, a formação holandesa é líder destacada na Eredivisie, com mais 11 pontos do que o segundo colocado e chega a esta partida vinda de uma incrível sequência de 24 jogos seguidos sem perder e sete vitórias consecutivas. Para mais, os de Amesterdão foram a primeira equipa a marcar em seis dos sete mais recentes jogos que disputaram, sendo que em cinco deles chegaram mesmo ao intervalo na frente. No que a jogadores diz respeito, o Ajax não contará com Daley Blind, André Ona e Sébastien Haller.



Quanto à Roma, equipa comandada por Paulo Fonseca, chega à Holanda com cinco baixas (Marash Kumbulla, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Zaniolo, Chris Smalling e Rick Karsdorp), mas também num mau momento interno, já que é apenas sétima na Serie A, com 51 pontos, já a 5 de uma posição de Champions. Para mais, a turma romana vem de dois jogos seguidos sem vencer no campeonato, incluíndo uma derrota caseira perante o Nápoles. Por outro lado, a Roma leva já quatro jogos seguidos a sofrer, ainda que tenha sido a primeira equipa a marcar em cinco dos mais recentes sete.

