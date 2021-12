Ajax-Sporting: duelo com alguma gestão em Amesterdão

CÓD 106 Ajax 1.38 Empate 4.6 Sporting CP 6.05

Num duelo entre equipas já apuradas para os 'oitavos' e que já não podem mudar as suas posições finais neste Grupo C da Champions, Ajax e Sporting encontram-se esta terça-feira em Amesterdão, numa partida na qual tanto Erik ten Hag como Rúben Amorim devem apostar em algumas mudanças.A possibilidade foi confirmada por ambos os treinadores, pelo que aquilo que se pode esperar do jogo será uma pequena incógnita. Ainda assim, do lado holandês haverá certamente a vontade de acabar a fase de grupos com um registo perfeito de seis vitórias em seis jogos e a ampliar ainda o registo de golos, que é de 16 marcados e apenas 3 sofridos. No lado do Sporting está já prometida a titularidade de João Virgínia e também a entrada de um novo lateral direito, a sair entre Nazinho e Gonçalo Esteves.O Ajax, refira-se, leva dez partidas seguidas sem perder e quatro sempre a ganhar, ao passo que o Sporting, por seu turno, vai numa série de doze encontros consecutivos a ganhar. Nos últimos dez jogos foi a primeira equipa a marcar e em oito deles ao intervalo comandava a partida. No jogo mais recente, o leão ganhou por 3-1 em casa do Benfica, pese embora ter atuado sem Seba Coates ou João Palhinha. Já o Ajax, refira-se, venceu por 5-0 diante do Willem na Eredivisie.Na primeira volta, recorde-se, o Ajax ganhou em Alvalade por 5-1, naquela que foi uma das duas derrotas do Sporting nesta Champions.