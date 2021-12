Ak Bars Kazan-Metallurg Magnitogorsk: duelo de topo na KHL

Encontro de topo da Conferência Este da KHL, com o quarto colocado Ak Bars Kazan a receber a visita do líder Metallurg Magnitogorsk, num duelo que colocará frente a frente duas formações que estão separadas por 9 pontos na tabela e que têm já praticamente garantido o lugar no playoff.



Com 65 pontos, o Metallurg Magnitogorsk vem de um triunfo por 5-3 sobre o Vityaz, ao passo que o Ak Bars Kazan, com 56 pontos, foi derrotado no mesmo dia pelo Severstal, por 4-3.



Em termos estatísticos, note-se que ambas as equipas tiveram pelo menos 6 golos em quatro dos últimos seis jogos que disputaram, sendo que no caso do Ak Bars Kazan há a destacar também o facto de o primeiro período terem havido pelo menos dois golos e tentos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, o Metallurg Magnitogorsk leva três vitórias seguidas, ainda que curiosamente em quatro dos últimos cinco duelos tenha chegado ao final do primeiro período a perder.

Por Record