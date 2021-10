Ak Bars Kazan-Metallurg Magnitogorsk: duelo de topo na KHL

Encontro de topo da Conferência Este da KHL, com o líder Metallurg Magnitogorsk a visitar o reduto do quarto colocado Ak Bars Kazan, numa partida na qual estarão em confronto duas equipas em melhor forma esta época.



Com 11 vitórias consecutivas, a última das quais na terça-feira, o Metallurg Magnitogorsk está verdadeiramente 'on fire', ao passo que o AK Bars também está num grande momento, já que tem 21 pontos e conseguiu vencer sete dos últimos nove duelos. Curiosamente perdeu o mais recente, também disputado na terça-feira, no caso diante do Dínamo Moscovo, por 4-3 após prolongamento.



No confronto direto, note-se que estas duas equipas se enfrentaram na pré-temporada, com cada equipa a vencer o encontro caseiro que disputou: 5-2 para o AK Bars e 4-1 para o Metallurg Magnitogorsk. Como será o terceiro embate, o primeiro oficial?

CÓD 272 Ak Bars Kazan 2.4 Empate 3.65 M. Magnitogorsk 2.4